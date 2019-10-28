93-летний болельщик ХК «Трактор» впервые сходил на матч любимой команды

СЕГОДНЯ 09:33 2019-10-28T09:33:40+03:00

С собой на игру он взял свою большую семью

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Хабрахману Абдуллину из Аргаяшского района 93 года. Еще в молодости он начал болеть за ХК «Трактор». Но за свою долгую жизнь так и не смог побывать ни на одной игре клуба. Администрация команды узнала о преданном болельщике и подарила ему 20 билетов на игру, которая состоялась 26 октября. Об этом пишет сайт Hornews.com.

Хабрахман Абдуллин взял на матч всю свою большую семью. Были даже правнуки. Перед игрой им провели экскурсию по арене. Зашли в музей, рассмотрели фотовыставку с портретами лучших игроков и познакомились с маскотом белого мишки.

Для почетного гостя нарисовали плакат с надписью «Хабрахман за Трактор». В той игре черно-белые проиграли «Амуру» 1:2.

Кстати, в Челябинской области жил еще один старейший боелельщик. 102-летний Отто Фишер из Копейска болел за московский «Спартак».

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ИСТОЧНИК KP.RU