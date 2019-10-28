2019-10-28T09:51:38+03:00
Общество

Жители тихой улицы Шаумяна в Челябинске выступают против ее превращения в магистраль

Вместо расширения дороги просят наконец-то сделать нормальные тротуары и благоустройство
Андрей АБРАМОВ
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Улицу Шаумяна собираются расширить до четырех полос.Улицу Шаумяна собираются расширить до четырех полос.Фото: Google. Карты.
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Плохая привычка южноуральских дорожников, которая осталась со времен Михаила Юревича, продолжает досаждать жителям Челябинска. Чиновники решили, что улицу Шаумяна в Советском районе нужно превратить в широкую дорогу. Сейчас на ней стоят частные домишки и несколько многоэтажек.

— Пробок здесь не бывает. Думаю, расширение проезжей части до четырех полос непременно уничтожит десятки деревьев, сузит тротуар, которого местами здесь и так не хватает. Проект не принесет ничего хорошего ни пешеходам, ни водителям, ни жителям. На широкой дороге больше соблазна разогнаться, чаще будут превышать скорость. Опаснее станет выезд на Шаумяна со дворов. Станет больше шума, пыли, меньше деревьев, — цитирует слова местного жителя Данила издание Lentachel.ru.

Жители панельного дома Шаумяна, 122 также высказались против расширения. Жильцы рассказали, что оставляют авто на парковке со стороны улицы, так как во дворе всем не хватает места. Расширение уничтожит стоянку. Неравнодушные собрали 150 подписей против реконструкции дороги и направили их в мэрию. Горожане подчеркивают, что улицу не нужно расширять, но стоит благоустроить: установить фонари, сделать нормальные газоны и тротуар.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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