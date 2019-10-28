Парня с аутизмом в Челябинске ищут полицейские и родители больных детей

СЕГОДНЯ 10:04 2019-10-28T10:04:34+03:00

Он сбежал из машины, пока его родные отлучились за покупками

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Льва Холодилина из Челябинска не могут отыскать родные уже пятый день. Молодому человеку 21 год, он страдает аутизмом. Его поисками сейчас занимаются не только родные. Подключалась полиция. К беде не остались равнодушны волонтеры-поисковики и родители детей с таким же недугом.

— Лев пропал, его родители ушли на рынок. Его оставили в машине смотреть мультфильмы в смартфоне. Авто закрывать не стали. Пять дней парень где-то без еды и воды, — цитирует сайт «Медиазавод» подругу семьи Гульнару Донских.

Последний раз Льва видели в районе ТРК на Автоцентре, что на Северо-Западе Челябинска. Не исключено, что за пять дней парень убрел в другой район. Поисковикам неоднократно поступали сообщения, что похожего парня видели то тут, то там. Группа мчится на место, но никого не находит.

Приметы Льва

185 сантиметров, худой, светлые волосы, короткая стрижка голубые глаза. Сутулится. Нет верхнего переднего зуба. Был одет в темно-синюю кепку, черную куртку с капюшоном с синей надписью на спине, зеленые спортивные штаны и черные ботинки с белой подошвой.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Льва Холодилина, просят сообщить ее по телефонам: 8-951-455-13-17 и 9-900-095-52-67, а также на горячую линию «Легион-Спаса» 8-351-277-79-11 или в полицию.

НА ЗАМЕТКУ

Если у вас пропал близкий человек, вы можете не ждать два дня, а сразу писать заявление в полицию. Дайте ориентировку во все популярные городские группы в соцсетях. Свяжитесь с поисковиками «Лиза Алерт» и «Легион Спас». Их сообщества легко отыскать через поисковик.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Льва Холодилина просят сообщить ее по телефонам: 8-951-455-13-17 и 9-900-095-52-67, а также на горячую линию «Легион-Спаса» 8-351-277-79-11 или в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU