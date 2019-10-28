Фанаты музыки K-pop высадили в Челябинске аллею
Поклонники корейской поп-музыки высадили в Челябинске деревья. Фанаты коллектива Big Bang их Южной Кореи посадили 40 саженцев голубой ели в Парковом. Найти их можно на улице Александра Шмакова. Поклонники музыки в жанре K-pop (читается как «кей-поп») рассчитывают, что в будущем здесь будет полноценный лес. Ему даже дали имя в честь солиста коллектива Чхве Сынхена.
— Акции в честь корейских музыкантов проходили в Сеуле и других азиатских городах. У нас такое впервые. Проект приурочен ко дню рождения вокалиста группы — 4 ноября. Надеемся, что аллея из голубых елей будет радовать жителей долгие годы, став еще одним красивым местом в городе, — цитирует «Южноуральская панорама» основатель фан-сообщества Big Bang Юлию Колпакову.
Кстати, в том месте, где высадили K-pop аллею, раньше был пустырь.
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ИСТОЧНИК KP.RU