2019-10-28T10:36:48+03:00
Происшествия

В Челябинской области в гараже нашли мертвого мужчину

Сыщики уверяют, что ничего криминального в его смерти нет
Андрей АБРАМОВ
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В Златоусте в гараже нашли труп.В Златоусте в гараже нашли труп.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Полицейских вызвали автовладельцы, которые паркуют авто в гаражном кооперативе «Машиностроитель» в Златоусте. Мертвого владельца одного из боксов нашли сидящим в своей машине. Все произошло 26 октября.

— Погибшему 46 лет. Признаков, указывающих на криминальный характер смерти, на теле не обнаружено, — рассказал пресс-секретарь СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Пока идет доследственная проверка. Предварительная причина смерти — отравление угарным газом. Мужчина мог просто засидеться в запертом гараже со включенным двигателем авто и неожиданно потерять сознание, когда тесное помещение заполонил яд.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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