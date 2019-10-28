В Челябинской области в гараже нашли мертвого мужчину
Полицейских вызвали автовладельцы, которые паркуют авто в гаражном кооперативе «Машиностроитель» в Златоусте. Мертвого владельца одного из боксов нашли сидящим в своей машине. Все произошло 26 октября.
— Погибшему 46 лет. Признаков, указывающих на криминальный характер смерти, на теле не обнаружено, — рассказал пресс-секретарь СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.
Пока идет доследственная проверка. Предварительная причина смерти — отравление угарным газом. Мужчина мог просто засидеться в запертом гараже со включенным двигателем авто и неожиданно потерять сознание, когда тесное помещение заполонил яд.
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ИСТОЧНИК KP.RU