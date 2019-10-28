2019-10-28T10:47:54+03:00
Общество

Обвиняемого в коррупции главу района в Челябинской области отпустили под домашний арест

СК считает, что он присвоил себе свыше одного миллиона бюджетных рублей
Андрей АБРАМОВ
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Гайсина обвиняют в коррупции. Фото: администрация Нагайбакского районаГайсина обвиняют в коррупции. Фото: администрация Нагайбакского района
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Виталия Гайсина отправили под домашний арест. Главу Нагайбакского района обвиняют в мошенничестве при получении выплат. Следствие считает, что аферу он провернул в прошлом году. Влез в госпрограмму, которая позволяла получить субсидию нуждающимся семьям.

Малоимущей семьей чиновник выставил свою. Получил на счет более 1,1 млн рублей. Деньги уже потратил. Местные жители поговаривают, что Гайсин построил себе особняк в лесу.

— Преступление выявлено сотрудниками регионального управления ФСБ России, которые осуществляют оперативное сопровождение по уголовному делу. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование уголовного дела продолжается, — сообщил пресс-секретарь СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

За мошенничество при получении выплат Гайсину грозит до десяти лет колонии. Сообщить об известных вам фактах коррупции всегда можно в ближайший отдел полиции, следственный отдел или ФСБ. Можно сделать анонимный звонок на телефон доверия. Их легко найти в интернете.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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