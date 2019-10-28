В Верхнем Уфалее жителям аварийного дома купят квартиры

СЕГОДНЯ 11:01 2019-10-28T11:01:41+03:00

Изменить размер текста: A A

Летом, во время рабочей поездки губернатора Алексея Текслера, жители общежития по ул. Ленина, 12А пожаловались на состояние дома. Это бывшее общежитие, построенное в 1980-х годах. Сейчас у старой пятиэтажки разрушается фундамент и фасад, а стены внутри здания поражены грибком.

Глава региона поручил из областного бюджета выделить средства в размере 45,1 миллиона рублей на реконструкцию здания. Из выделенных средств 12,1 млн руб предназначены на ремонт квартир, общих коридоров и подъездов, на проведение микологического обследования дома; 33 млн руб — на покупку квартир для маневренного фонда, где разместят жителей на время проведения работ.

Но жителей вариант с переселением в маневренный фонд не устроил. Кроме того, они получили уведомления из муниципального управления соцзащиты о том, что органы опеки должны обеспечить детей, живущих в этом доме, другими условиями проживания, иначе говоря, разделить их с родителями.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер направил в Верхний Уфалей комиссию для решения проблемы аварийного общежития.

В город выехали заместитель губернатора Станислав Мошаров, министр строительства и инфраструктуры Виктор Тупикин и и.о. министра соцотношений Татьяна Ильина. Главная задача комиссии — исключить конфликтную ситуацию в территории и решить проблемы жителей аварийной многоэтажки.

— Мы обошли 14 семей, хотя в первоv списке, предоставленном местной администрацией, было 10. Со всеми пообщались. Почти у всех ухоженные квартиры, уют и порядок, хотя само здание ветхое. Все высказали свои пожелания о том, куда они хотели бы переехать. Практически никто не хочет оставаться в этом доме, и губернатор поручил переселить жителей. Городские власти предлагали им переехать в отдаленный район, где неухоженное жилье без ремонта, и они от него совершенно обоснованно отказывались. Администрация города сформирует списки, учитывающие мнения жильцов, и в соответствии с этими списками нужно приобрести жилье на вторичном рынке. Губернатор поставил задачу обеспечить людей нормальным жильем, чтобы они жили в этих квартирах постоянно, — подытожил Станислав Мошаров.

Также губернаторская комиссия заявила о комплексной проверке законности действий руководства городского управления социальной защиты, которое грозило забрать детей в случае отказа от переселения.

— Без возникновения условий, напрямую угрожающих жизни и здоровью детей, органы опеки не имеют права предпринимать попытки забрать детей из семьи. Мы проверим действия управление социальной защиты населения Верхнего Уфалея, в случае выявления нарушений будут сделаны оргвыводы, — сказала Ильина.

ИСТОЧНИК KP.RU