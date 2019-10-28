В Челябинске в ОМОНе кровь сдает собака-донор

СЕГОДНЯ 12:27 2019-10-28T12:27:40+03:00

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Шесть лет служебная овчарка Фугас сдает кровь для четвероногих собратьев в Челябинске. Как рассказали в пресс-службе Уральского округа войск национальной гвардии РФ, пес несет службу с сотрудниками транспортного ОМОН. Фугас обследует в Челябинске вокзалы, аэропорт и железную дорогу, ищет подозрительные посторонние предметы.

В процедурах кроводачи овчарку-донора сопровождает кинолог спецподразделения прапорщик полиции Анна Андреевская. Фугаса Анна воспитывает с двух его щенячьих месяцев. Донором пес стал в два года, и с тех пор спас не менее десяти собак.

Кровь сдавать пес не боится: процедура безболезненная, не вредит здоровью. Служебные собаки как никакие другие подходят для донорства, ведь они регулярно проходят ветеринарный контроль.

Сосем недавно кровь Фугаса спасла жизнь хаски по кличке Юта: ее укусил клещ.

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ИСТОЧНИК KP.RU