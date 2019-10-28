Челябинцы выступили против Хэллоуина
Напомним, каждый последний день октября в США и Европе отмечают день всякой нечести — праздник Хэллоуин. Народ наряжается в костюмы вампиров, ведьм и веселится. Этот демонический праздник отмечают и в России. И не только в ночных клубах, но даже в некоторых школах. Челябинская епархия каждый год выступает с предостережением, не советует примерять на себя бесовские образы, так как это опасно для душевного здоровья .
— Будете ли вы отмечать Хэллоуин? — спросили мы наших читателей на странице «КП» в соцсетях. Вот, как они ответили:
Нет. Но я ничего не имею против этого праздника — 31.58%
Да. Это очень весело и ничуть не страшно — 7.6 %
Нет. Мне противна эта иностранная традиция — 41.52 %
Нет. Моя жизнь — сплошной Хэллоуин и без того — 19.3 %
Как видим, большинство относится к этому празднику негативно. А что думаете вы?
Кстати, в прошлом году люди отвечали примерно также.
А в откликах под опросам челябинцы пишут:
— Скоро в России будут отмечать африканские праздники,каких-нибудь племён мумба-юмба.
— Это все кажется смешным, пока не перерастает в увлечение, а потом - ам, и крыша поехала! Фильмы ужасов однозначно вредны
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Челябинку увезли на «скорой» после встречи со Смертью и чертями
Первая жертва Хеллоуина (ПОДРОБНЕЕ)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00
ИСТОЧНИК KP.RU