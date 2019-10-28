Челябинцы выступили против Хэллоуина

СЕГОДНЯ 12:42 2019-10-28T12:42:13+03:00

Большинство опрошенных читателей КП-Челябинск не будет принимать участие в этом празднике [Первая реакция]

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Напомним, каждый последний день октября в США и Европе отмечают день всякой нечести — праздник Хэллоуин. Народ наряжается в костюмы вампиров, ведьм и веселится. Этот демонический праздник отмечают и в России. И не только в ночных клубах, но даже в некоторых школах. Челябинская епархия каждый год выступает с предостережением, не советует примерять на себя бесовские образы, так как это опасно для душевного здоровья .

— Будете ли вы отмечать Хэллоуин? — спросили мы наших читателей на странице «КП» в соцсетях. Вот, как они ответили:

Нет. Но я ничего не имею против этого праздника — 31.58%

Да. Это очень весело и ничуть не страшно — 7.6 %

Нет. Мне противна эта иностранная традиция — 41.52 %

Нет. Моя жизнь — сплошной Хэллоуин и без того — 19.3 %

Как видим, большинство относится к этому празднику негативно. А что думаете вы?

Кстати, в прошлом году люди отвечали примерно также.

А в откликах под опросам челябинцы пишут:

— Скоро в России будут отмечать африканские праздники,каких-нибудь племён мумба-юмба.

— Это все кажется смешным, пока не перерастает в увлечение, а потом - ам, и крыша поехала! Фильмы ужасов однозначно вредны

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ИСТОЧНИК KP.RU