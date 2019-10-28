Труд крут! Стройотряд Челябинской области стал лучшим в России
Радость победы с южноуральскими стройотрядовцами разделил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. На сцене концертного зала в Кремле он поднял переходящее знамя. Да и как не радоваться, ведь на Всероссийском слете студенческих отрядов в Москве были объявлены лучшие областные штабы, подведены итоги фестивалей и конкурсов. Лучшим региональным отделением стал Челябинский стройотряд. Наши ребята завоевали и первые места в профконкурсе проводников.
Слет был посвящен 60-летию движения и 15-летию Российских студенческих отрядов. Гостями праздника стали шесть тысяч человек из России, стран СНГ и Балтии.
Напомним, со стройотрядовцами Южного Урала Алексей Текслер встречался в мае, когда дал старт трудовому семестру.
– 15 лет назад по инициативе Президента России возродилось движение студенческих отрядов. Эта традиция живет и развивается в нашей области. Ваши предшественники несколько раз становились лучшими среди всех студенческих отрядов нашей страны. Уверен, что вы сделаете тоже самое и в этом году станете лучшими студентами-строителями в нашей стране! Наши студенты работали на многих ключевых, важнейших стройках прошлых лет. Это и саммит АТЭС, и Универсиада в Казани, и Олимпийские игры в Сочи. Вы и ваши предшественники работали на большом количестве промышленных предприятий нашей страны, причем самых ведущих и передовых, строили самые сложные объекты. И вы не ударили в грязь лицом. Уверен, так будет всегда. Вы – молодцы! Я вами горжусь! В добрый путь, – напутствовал тогда ребят губернатор.
Так оно и вышло: наши стройотрядовцы – лучшие.
ИСТОЧНИК KP.RU