2019-10-28T13:31:26+03:00
Общество

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер ушел в отпуск

Глава региона взял недельный тайм-аут
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В поездках по региону Алексей Текслер всегда бывает на проблемных объектах, требующих реконструкции, бывает на стройках. Фото: gubernator74.ruВ поездках по региону Алексей Текслер всегда бывает на проблемных объектах, требующих реконструкции, бывает на стройках. Фото: gubernator74.ru
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В понедельник, 29 октября, губернатор Алексей Текслер ушел в отпуск. Отдых главы региона продлится неделю. Обязанности губернатора исполняет первый заместитель Виктор Мамин.

На посту руководителя области Алексей Текслер работает больше семи месяцев, с 19 марта. В это время он трудился фактически без выходных. График рабочих поездок по региону был таким плотным, что подчас в неделю губернатор три-четыре дня проводил в разъездах.

Кроме осмотра строящихся и проблемных объектов — дорог, больниц, школ, стадионов — он всегда встречается с жителями. Иногда разговоры продолжаются по три часа. Люди сетуют на накопившиеся проблемы. Большинство поднятых вопросов ложатся в основу губернаторских поручений местным властям и заместителям главы региона, входят в областные программы развития.

Алексей Текслер ввел в практику формат работы выездного правительства, когда вместе с ним в глубинку отправляются заместители и министры. Поднятые вопросы на выездных заседаниях решаются быстрее, без бюрократической волокиты.

В отпуск ушел и вице-губернатор Анатолий Векшин.

В разговорах с жителями всегда участвуют заместители губернатора и министры. Фото: gubernator74.ru

В разговорах с жителями всегда участвуют заместители губернатора и министры. Фото: gubernator74.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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