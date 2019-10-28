2019-10-28T13:41:32+03:00
Общество

Коллекцию фешен-противогазов запустили в Челябинске

При этом создатели не хотят, чтобы они стали частью повседневного образа горожан
Андрей АБРАМОВ
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В Челябинске сняли ролик про модные противогазы.В Челябинске сняли ролик про модные противогазы.Фото: кадр с видео
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Средство защиты органов дыхания, именуемое противогаз, довольно часто мелькает в челябинском контексте. Им иллюстрируют новости про очередной «режим черного неба» и затянутый смогом небосклон над Челябинском. Директор студии производства видео Дмитрий Ковин снял ироничный ролик про коллекцию дизайнерских челябинских противогазов.

— Не является пропагандой, все совпадения с реальностью случайны, — напутствует плашка перед началом ролика.

Под мелодичный бит в кадре мелькают стильные парни и дама в черном платье. Нетрудно догадаться, что венчает их образ оригинальный противогаз.

— Это творческий проект, идея которого родилась еще в прошлом году. Ролик показывает абсурдную ситуацию: время, когда противогаз становится частью повседневной одежды и, как следствие, противогазы входят в моду, появляются различные модные коллекции. В Челябинске реализована первая небольшая линейка дизайнерских челябинских противогазов и снят к ним промо-ролик. Надеемся, что это не предсказание будущего, — рассказали КП-Челябинск авторы проекта.

Челябинский противогаз Режим черного неба .Автор видео: Дмитрий Ковин

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ИСТОЧНИК KP.RU

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