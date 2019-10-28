Коллекцию фешен-противогазов запустили в Челябинске

СЕГОДНЯ 13:40 2019-10-28T13:41:32+03:00

В Челябинске сняли ролик про модные противогазы. Фото: кадр с видео

При этом создатели не хотят, чтобы они стали частью повседневного образа горожан

Изменить размер текста: A A

Средство защиты органов дыхания, именуемое противогаз, довольно часто мелькает в челябинском контексте. Им иллюстрируют новости про очередной «режим черного неба» и затянутый смогом небосклон над Челябинском. Директор студии производства видео Дмитрий Ковин снял ироничный ролик про коллекцию дизайнерских челябинских противогазов.

— Не является пропагандой, все совпадения с реальностью случайны, — напутствует плашка перед началом ролика.

Под мелодичный бит в кадре мелькают стильные парни и дама в черном платье. Нетрудно догадаться, что венчает их образ оригинальный противогаз.

— Это творческий проект, идея которого родилась еще в прошлом году. Ролик показывает абсурдную ситуацию: время, когда противогаз становится частью повседневной одежды и, как следствие, противогазы входят в моду, появляются различные модные коллекции. В Челябинске реализована первая небольшая линейка дизайнерских челябинских противогазов и снят к ним промо-ролик. Надеемся, что это не предсказание будущего, — рассказали КП-Челябинск авторы проекта.

Челябинский противогаз Режим черного неба .Автор видео: Дмитрий Ковин

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU