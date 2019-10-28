На Челябинскую область движется снег с дождем и штормовой ветер

СЕГОДНЯ 14:38 2019-10-28T14:38:16+03:00

На Южный Урал идет снег с дождем. Фото: группа "Трасса М5 Уфа - Челябинск" vk.com

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Уже завтра, 29 октября, в отдельных районах Челябинской области ожидается штормовой ветер с порывами до 25 м/с.. Прогноз выдает осадки в виде дождя и снега, На дорогах может образоваться гололедица.

В пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал» сообщили, что все федеральные трассы, находящихся в оперативном управлении ФКУ Упрдор «Южный Урал», (М-5 «Урал», Р-354, Р-254 «Иртыш», А-310) в Челябинской и Курганской областях, под круглосуточным патрулированием.

Своего часа ждут комбинированные дорожные машины, спецтехника. В непогоду они выйдут на обработку трасс.

Чтобы избежать ДТП водителям следует соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим, не создавать препятствий для работы дорожной техники, занятой очисткой и обработкой трасс.

Для оказавшихся в трудной ситуации водителей круглосуточно работает телефон дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» — (351) 266-65-63.

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ИСТОЧНИК KP.RU