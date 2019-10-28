Минсельхоз ждет заявки на областной конкурс журналистских работ «Золотая нива»

СЕГОДНЯ 14:41 2019-10-28T14:41:26+03:00

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Журналисты средств массовой информации Челябинской области — корреспонденты газет, журналов, телевидения, радио, интернет-изданий приглашаются к творческому соревнованию. Министерство сельского хозяйства проводит конкурс для журналистов Челябинской области «Золотая нива». Заявки и конкурсные материалы нужно отправить в минсельхоз до 8 ноября 2019 года.

Конкурс учрежден Губернатором Челябинской области, призовой фонд составляет 150 тысяч рублей. Для оценки конкурсной комиссией принимаются материалы, опубликованные с 10 ноября 2018 года по 8 ноября 2019 года.

Количество работ, которое необходимо представить на конкурс, составляет не менее четырех в форме газетных публикаций, не менее четырех — в форме телевизионных сюжетов или телепрограмм, радиосюжетов или радиопрограмм, или не менее восьми — в форме электронных публикаций в сети Интернет.

Номинаций конкурса две — для областных средств массовой информации и для районных или городских СМИ. В «областной» номинации предусмотрено шесть призовых мест, победители получат премии по 17 тысяч рублей. В номинации для муниципальных изданий учреждено три призовых места — первое, второе и третье. Соответственно, размер денежной премии для победителей составит 17, 16 и 15 тысяч рублей.

С положением о конкурсе и условиями участия можно ознакомиться на сайте минсельхоза.

Заявки на участие в конкурсе и журналистские работы с пометкой «Конкурс «Золотая Нива» направляются по адресу: 454126, город Челябинск, улица Сони Кривой, 75, кабинет 225, или в виде электронных файлов на адрес pressa@chelagro.ru.

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