Новым замом прокурора Челябинской области стал юрист с космодрома «Восточный»

СЕГОДНЯ 16:16 2019-10-28T16:16:18+03:00

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Должность заместителя прокурора Челябинской области получил Павел Вепрев. Ранее он работал в прокуратуре космодрома «Восточный», что расположен в Амурской области. Приказ о его переводе на Южный Урал подписали в Генпрокуратуре РФ.

О новом заместителе прокурора известно не так много. Не сообщается даже какую ветвь закона он будет курировать в областном надзорном ведомстве. Павлу Вепреву 38 лет. Родом он городка Завитинск Амурской области. Юрфак оканчивал в родном регионе.

Сначала Вепрев подался в следователи, но после реформы, когда СК выделили в отдельную структуру, перешел в зампрокурора одного из районов. Далее в его карьере мелькает город Углегорск на Сахалине. В 2012 году был назначен прокурором космодрома «Восточный». За годы службы не раз поощрялся Генпрокуроратурой.

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ИСТОЧНИК KP.RU