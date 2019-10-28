Следственный комитет проверит обман чемпионки мира из Челябинска

СЕГОДНЯ 17:12 2019-10-28T17:12:34+03:00

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Участница паралимпийской сборной по волейболу Елизавета Кунтсман родом из Копейска. Недавно она переехала жить и тренироваться в Москву. Компания пообещала приобрести ей электронные протезы ног. Для этого на девушку оформили кредит на пять миллионов рублей. Деньги фирма забрала. Протезов спортсменка так и не увидела.

В итоге с процентами семья Елизаветы теперь должна астрономическую сумму в 9,5 млн рублей. Во главе компании, которая обещала купить протезы, стоит руководитель Центра юридической поддержки инвалидов Валерий Перевозников. Другие спортсмены также нелестно отзываются об этом человеке.

На публикации статьи КП-Челябинск, следственный комитет начал проверку информации о мошенничестве.

— Девушка потеряла ноги в раннем возрасте, после чего стала заниматься спортом и вошла в паралимпийскую сборную по волейболу. В 21 год девушка решила приобрести бионические протезы у одного из предпринимателей, который уговорил спортсменку взять кредит. После получения денег мужчина пропал и перестал отвечать на звонки.Следователи проверят все изложенные в статье факты. Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, — сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

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ИСТОЧНИК KP.RU