В элитном районе Челябинска пропала школьница
В Челябинске пропала школьница Кира Барановская. Ей 10 лет. Последний раз ее видели в жилом комплексе «Александровский».
— 28 октября около двух часов дня она была у дома Аношкина, 10. После этого на связь не выходила, — сообщают волонтеры-поисковики из «Легион-СПАС».
Родители пропавшей девочки обзвонили всех родных и друзей Киры. Никто ее не видел. Телефон ребенка не отвечает.
Карина была одета в темно-розовый пуховик, синие джинсы и белую шапку с банбоном. У нее темные волосы до плеч, рост 150 см, среднее телосложение, выглядит немного старше своего возраста.
Информацию о пропавшей девочке можно сообщить поисковикам 8 (951) 455-13-17, 8 (900) 095-52-67 или в полицию 02.
НА ЗАМЕТКУ
Если у вас пропал близкий человек, вы можете не ждать два дня, а сразу писать заявление в полицию. Дайте ориентировку во все популярные городские группы в соцсетях. Свяжитесь с поисковиками «Лиза Алерт» и «Легион Спас». Их сообщества легко отыскать через поисковик.
ИСТОЧНИК KP.RU