В элитном районе Челябинска пропала школьница

СЕГОДНЯ 17:20 2019-10-28T17:21:56+03:00

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В Челябинске пропала школьница Кира Барановская. Ей 10 лет. Последний раз ее видели в жилом комплексе «Александровский».

— 28 октября около двух часов дня она была у дома Аношкина, 10. После этого на связь не выходила, — сообщают волонтеры-поисковики из «Легион-СПАС».

Родители пропавшей девочки обзвонили всех родных и друзей Киры. Никто ее не видел. Телефон ребенка не отвечает.

Карина была одета в темно-розовый пуховик, синие джинсы и белую шапку с банбоном. У нее темные волосы до плеч, рост 150 см, среднее телосложение, выглядит немного старше своего возраста.

Информацию о пропавшей девочке можно сообщить поисковикам 8 (951) 455-13-17, 8 (900) 095-52-67 или в полицию 02.

НА ЗАМЕТКУ

Если у вас пропал близкий человек, вы можете не ждать два дня, а сразу писать заявление в полицию. Дайте ориентировку во все популярные городские группы в соцсетях. Свяжитесь с поисковиками «Лиза Алерт» и «Легион Спас». Их сообщества легко отыскать через поисковик.

ИСТОЧНИК KP.RU