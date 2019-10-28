2019-10-28T18:07:32+03:00
Происшествия

Неизвестные за ночь прокололи колеса десяткам машин в Челябинской области

Все случилось в одном микрорайоне
Андрей АБРАМОВ
Поделиться:
В Еманжелинске повредили колеса десяткам машин.В Еманжелинске повредили колеса десяткам машин.Фото: ИВАНОВА Полина
Изменить размер текста:

В Еманжелинске Челябинской области обсуждают инцидент, который случился на минувших выходных. В районе, известном в городе как 48-й квартал пробили колеса десяткам машин. Количество пострадавших приближается к сотне. В местной полиции подтвердили, что люди обратились с заявлениями, началось расследование.

— Резали все авто подряд. Явно шла группа молодчиков с лезвиями и всаживали его во все шины в поле зрения. Такое случалось и раньше. Но чтобы настолько массового — первый раз! — рассказал КП-Челябинск местный житель Михаил.

Как и бывает в подобных историях, местные принялись грешить на стоянщиков. Охраняемая парковка в том районе одна, популярностью у местных жителей не пользуется. Впрочем, это всего лишь домыслы. Истинных виновников хулиганства установит полиция.

По статье за умышленное повреждение чужого имущества грозит до дух лет колонии. Если вы стали жертвой подобного преступления, следует отправиться писать заявление в отдел полиции или к участковому.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Приставы «записались на ноготочки» к должнице в Челябинске
В элитном районе Челябинска пропала школьница
Следственный комитет проверит обман чемпионки мира из Челябинска
Челябинцы неоднозначно отзываются о реконструкции Алого поля
Новым замом прокурора Челябинской области стал юрист с космодрома «Восточный»
В ЮУрГУ намерены перегнать Илона Маска
В мэрии Челябинска произошло назначение важного чиновника
Минсельхоз ждет заявки на областной конкурс журналистских работ «Золотая нива»
На Челябинскую область движется снег с дождем и штормовой ветер
Коллекцию фешен-противогазов запустили в Челябинске
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер ушел в отпуск
Труд крут! Стройотряд Челябинской области стал лучшим в России
Челябинцы выступили против Хэллоуина
В Челябинске в ОМОНе кровь сдает собака-донор
В Верхнем Уфалее жителям аварийного дома купят квартиры
Обвиняемого в коррупции главу района в Челябинской области отпустили под домашний арест
В Челябинской области в гараже нашли мертвого мужчину
Фанаты музыки K-pop высадили в Челябинске аллею
Парня с аутизмом в Челябинске ищут полицейские и родители больных детей
Жители тихой улицы Шаумяна в Челябинске выступают против ее превращения в магистраль
93-летний болельщик ХК «Трактор» впервые сходил на матч любимой команды
Челябинская область не попала в десятку самых передовых в научном плане регионов
Житель Магнитогорска попросил чиновников присматривать за кокосами
В Челябинске контракты по уборке дорог разобьют на 8 частей
В Челябинске приостановили установку шумозащитных экранов