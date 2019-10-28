Неизвестные за ночь прокололи колеса десяткам машин в Челябинской области

СЕГОДНЯ 18:00 2019-10-28T18:07:32+03:00

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В Еманжелинске Челябинской области обсуждают инцидент, который случился на минувших выходных. В районе, известном в городе как 48-й квартал пробили колеса десяткам машин. Количество пострадавших приближается к сотне. В местной полиции подтвердили, что люди обратились с заявлениями, началось расследование.

— Резали все авто подряд. Явно шла группа молодчиков с лезвиями и всаживали его во все шины в поле зрения. Такое случалось и раньше. Но чтобы настолько массового — первый раз! — рассказал КП-Челябинск местный житель Михаил.

Как и бывает в подобных историях, местные принялись грешить на стоянщиков. Охраняемая парковка в том районе одна, популярностью у местных жителей не пользуется. Впрочем, это всего лишь домыслы. Истинных виновников хулиганства установит полиция.

По статье за умышленное повреждение чужого имущества грозит до дух лет колонии. Если вы стали жертвой подобного преступления, следует отправиться писать заявление в отдел полиции или к участковому.

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ИСТОЧНИК KP.RU