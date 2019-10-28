2019-10-28T18:48:14+03:00
Общество

Путин наградил 13-летнего подростка из Копейска, который ценой своей жизни спас детей

Награду передадут его семье
Андрей АБРАМОВ
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Дмитирия Новоселова наградили посмертно. Фото: Андрей ГорланцевДмитирия Новоселова наградили посмертно. Фото: Андрей Горланцев
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Президент Владимир Путин подписал указ о награждении «За спасение погибавших» Дмитрия Новоселова из Копейска Челябинской области. 13-летний школьник ценой своей жизни вытащил из карьера двух десятилетних товарищей. Приказ главы государства опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

В тексте указа сказано, что Диме посмертно присваивается медаль «За мужество, отвагу и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях». Награду передадут его семье.

В родной школе Димы повесили мемориальную доску в память о герое и его подвиге. 24 мая молодой человек вместе с младшими товарищами приехали на карьер. Двое парней стояли на краю, когда земля под ними осыпалась и ребята полетели в воду. Дмитрий прыгнул за ними, помог выбраться на берег, но сил у парня не осталось. Его тело нашли спустя три дня.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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