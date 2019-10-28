В Челябинске окончены поиски 10-летней пропавшей школьницы

СЕГОДНЯ 18:59 2019-10-28T18:59:42+03:00

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В Челябинске завершены поиски 10-летней Киры, которая пропала на Северо-Западе днем 28 октября. Девочку последний раз видели в ЖК «Александровском». После этого связь с ней пропала.

В социальных сетях за несколько часов люди сделали тысячи репостов с ориентировкой на ребенка. Люди предлагали начинать формировать поисковые отряды и прочесывать Северо-Запад. Но ситуация оказалась прозаичнее.

— Найдена, жива, — сообщили волонтеры поискового отряда «Легион-СПАС».

Родители пропавшей обзвонили всех друзей и родных Киры, но ребенка нигде не было. Телефон не отвечал. Однако девочка сама вернулась домой. Оказалось, что она просто загулялась, а телефон с собой не взяла и не подумала предупредить близких.

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ИСТОЧНИК KP.RU