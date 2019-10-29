«Кожаные трусы поверх колготок?!»: модные леггинсы тренера шокировали и рассмешили посетителей фитнес-клуба в Челябинске
Фитнес-тренер Татьяна Коптева похвасталась своими новыми укороченными леггинсами (велосипедками) в Инстаграме. Выглядят они очень необычно: будто сверху надеты кожаные стринги. Они не остались незамеченными ни подписчиками, ни посетителями финес-клуба.
— Народ шокировали, рассмешили, удивили — игнорировать невозможно, конечно, — написала Татьяна под своим фото. — Цена немного кусается, но здесь каждый решает сам, стоят они того или нет.
Мы узнали цену этих велосипедок — 3,5 тыс. руб. Придумала их и пошила российская компания по производству спортивной одежды.
— «Да это же перебор!» Именно такая была первая реакция девушек, когда мы только анонсировали эту модель, — комментирует производитель в своей группе в ВК. — А сейчас этот «ПЕРЕБОР» стал самой продаваемой моделью велосипедок, ведь в них есть все: и уникальность, и сложный крой, и корсажный пояс, и push-up эффект...
Действительно, смелых спортсменок, желающих обратить внимание на свои и без того впечатляющие округлости, оказалось немало. Первую партию раскупили за несколько дней. Но тем, кто собирается носить такое, нужно быть готовыми к высказываниям шокированных очевидцев.
«Кожаный трусы поверх колготок?», «Как супермен с трусами поверх лосин!» — пишут Татьяне в соцсети.
Еще и в сеточку есть! А вы уверены, что это спортивная одежда? Фото: bonafide.ru
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ИСТОЧНИК KP.RU