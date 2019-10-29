«Даже огурцы отмечают Хэллоуин»: жители Челябинской области повсюду видят символы предстоящего праздника
Соцсети захватила «хэллоуиномания». Пользователи ВК показывают фото своих костюмов, шьют их даже для черепашек. А кто-то во всем видит символы приближающегося праздника.
— Вчера в Сабвэе (кафе с фастфудом — прим. автора) даже огурцы отмечали Хэллоуин, — написал житель Магнитогорска Дмитрий Подлиток в группе «ВКонтакте» и выложил фото, которое многим показалось забавным.
Казалось бы, просто нарезанные маринованные огурчики. Однако, один из них как-будто решил напугать покупателей и состроил злобную рожицу. Также в узоре на дольке подписчики паблика увидели контур летучей мыши — один из символов Хэллоуина.
В ответ другая жительница Магнитогорска Екатерина Вальтер выложила фото своего омлета, напомнившего ей привидение.
Омлет с глазами. Фото: Екатерина Вальтер
Каждый год Хэллоуин делит народ на тех, кто хочет повеселиться в самую страшную ночь, и тех, кто резко отвергает этот праздник и считает его вредоносным. Высказываются не только пользователи соцсетей.
— Гражданскому обществу следует твердо дистанцироваться от «культурных инициатив», не имеющих отношения к отечественной духовной традиции, деформирующих и прямо разрушающих ее, — считают в миссионерском отделе Челябинской епархии.
Подробнее — в материале «Челябинская епархия выступила против Хэллоуина».
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ИСТОЧНИК KP.RU