«Даже огурцы отмечают Хэллоуин»: жители Челябинской области повсюду видят символы предстоящего праздника

СЕГОДНЯ 04:33 2019-10-29T04:33:11+03:00

Между тем, в соцсети разгораются жаркие споры между теми, кто за и кто против Дня всех святых

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Соцсети захватила «хэллоуиномания». Пользователи ВК показывают фото своих костюмов, шьют их даже для черепашек. А кто-то во всем видит символы приближающегося праздника.

— Вчера в Сабвэе (кафе с фастфудом — прим. автора) даже огурцы отмечали Хэллоуин, — написал житель Магнитогорска Дмитрий Подлиток в группе «ВКонтакте» и выложил фото, которое многим показалось забавным.

Казалось бы, просто нарезанные маринованные огурчики. Однако, один из них как-будто решил напугать покупателей и состроил злобную рожицу. Также в узоре на дольке подписчики паблика увидели контур летучей мыши — один из символов Хэллоуина.

В ответ другая жительница Магнитогорска Екатерина Вальтер выложила фото своего омлета, напомнившего ей привидение.

Омлет с глазами. Фото: Екатерина Вальтер

Каждый год Хэллоуин делит народ на тех, кто хочет повеселиться в самую страшную ночь, и тех, кто резко отвергает этот праздник и считает его вредоносным. Высказываются не только пользователи соцсетей.

— Гражданскому обществу следует твердо дистанцироваться от «культурных инициатив», не имеющих отношения к отечественной духовной традиции, деформирующих и прямо разрушающих ее, — считают в миссионерском отделе Челябинской епархии.

Подробнее — в материале «Челябинская епархия выступила против Хэллоуина».

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ИСТОЧНИК KP.RU