2019-10-29T06:59:15+03:00
Общество

Из-за урагана 5,5 тысяч жителей Челябинской области остались без света

Последствия стихии устраняют аварийные бригады
Валентина ВАГАНОВА
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Завтракать южноуральцам пришлось при свечах.Завтракать южноуральцам пришлось при свечах.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Сильный ветер, поднявшийся вечером в понедельник, 28 октября, стал причиной отключения электроэнергии в нескольких районах области. Без света сидят жители Аргаяшского, Каслинского, Кыштымского, Кунашакского, Чебаркульского, Златоустовского, Ашинского, Усть-Катавского, Катав-Ивановского и Миасского районов. Всего 5498 человек.

Сейчас на всех поврежденных стихией объектах работают аварийные бригады.

— Выполняются необходимые переключения для перевода потребителей на резервные схемы электроснабжения. В восстановительных работах задействовано 14 бригад в количестве 45 человек, порядка 14 единиц спецтехники. Специалисты «Челябэнерго» принимают все необходимые меры для того, чтобы в ближайшее время вернуть свет в дома южноуральцев, — сообщает пресс-служба «Россети Урал» — «Челябэнерго».

В Златоустовском районе, в поселке Закаменской, ураган стал причиной пожара на трансформаторной подстанции. Об этом рассказал глава Златоуста Максим Пекарский. Работы идут, свет должен вернуться в часть домов уже скоро.

Для потребителей в компании «Россети Урал» работает Центр поддержки клиентов. Как идут восстановительные работы можно узнать по номеру 8 800 2501 220, звонок бесплатный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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