Пограничники задержали партию препаратов для похудения в Челябинской области

СЕГОДНЯ 07:27 2019-10-29T07:39:18+03:00

В России продажа препаратов с сибутрамином разрешена только в аптеках и по рецепту. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Они могут содержать сибутрамин, который вызывает зависимость

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Во время осмотра грузового автомобиля в пункте пропуска Бугристое пограничники обнаружили партию подозрительных БАДов. В машине лежало 415 капсул различных препаратов для похудения.

В их составе может быть сильнодействующее вещество сибутрамин. Это лекарственное средство. Оно применяется при лечении заболеваний, связанных с избыточным весом. Опасно тем, что вызывает зависимость. С 2008 года в России продажа препаратов с сибутрамином разрешена только в аптеках и по рецепту.

— Груз передан сотрудникам полиции для проведения экспертизы и принятия процессуального решения, — рассказали в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU