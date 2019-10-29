Пограничники задержали партию препаратов для похудения в Челябинской области
Во время осмотра грузового автомобиля в пункте пропуска Бугристое пограничники обнаружили партию подозрительных БАДов. В машине лежало 415 капсул различных препаратов для похудения.
В их составе может быть сильнодействующее вещество сибутрамин. Это лекарственное средство. Оно применяется при лечении заболеваний, связанных с избыточным весом. Опасно тем, что вызывает зависимость. С 2008 года в России продажа препаратов с сибутрамином разрешена только в аптеках и по рецепту.
— Груз передан сотрудникам полиции для проведения экспертизы и принятия процессуального решения, — рассказали в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Челябинской области.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00
ИСТОЧНИК KP.RU