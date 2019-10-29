2019-10-29T07:39:18+03:00
Общество

Пограничники задержали партию препаратов для похудения в Челябинской области

Они могут содержать сибутрамин, который вызывает зависимость
Валентина ВАГАНОВА
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В России продажа препаратов с сибутрамином разрешена только в аптеках и по рецепту.В России продажа препаратов с сибутрамином разрешена только в аптеках и по рецепту.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Во время осмотра грузового автомобиля в пункте пропуска Бугристое пограничники обнаружили партию подозрительных БАДов. В машине лежало 415 капсул различных препаратов для похудения.

В их составе может быть сильнодействующее вещество сибутрамин. Это лекарственное средство. Оно применяется при лечении заболеваний, связанных с избыточным весом. Опасно тем, что вызывает зависимость. С 2008 года в России продажа препаратов с сибутрамином разрешена только в аптеках и по рецепту.

— Груз передан сотрудникам полиции для проведения экспертизы и принятия процессуального решения, — рассказали в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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