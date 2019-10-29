2019-10-29T08:21:22+03:00
Происшествия

Пассажир «десятки» погиб после столкновения с BMW X6 в Челябинской области

Иномарка не уступила дорогу ВАЗу
Валентина ВАГАНОВА
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Водитель BMW серьезно не пострадал.Водитель BMW серьезно не пострадал.Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области
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Авария произошла в Троицке вечером 28 октября. BMW X6 врезался в отечественную «десятку» возле дома №63 на улице Советская. По кадрам с места ДТП видно, что от удара у ВАЗа сильно смяло капот, разбито лобовое стекло. 43-летнего водителя с травмами увезли в больницу, а его 40-летний пассажир скончался на месте.

— 54-летний водитель BMW X6 при выезде со второстепенной дороги не уступил машине ВАЗ. Из-за чего произошло столкновение, — рассказали в корреспонденту КП-Челябинск в областной ГИБДД.

Пассажир ВАЗа погиб на месте аварии. Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области

Пассажир ВАЗа погиб на месте аварии.Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области

Обстоятельства аварии выясняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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