Пассажир «десятки» погиб после столкновения с BMW X6 в Челябинской области
Авария произошла в Троицке вечером 28 октября. BMW X6 врезался в отечественную «десятку» возле дома №63 на улице Советская. По кадрам с места ДТП видно, что от удара у ВАЗа сильно смяло капот, разбито лобовое стекло. 43-летнего водителя с травмами увезли в больницу, а его 40-летний пассажир скончался на месте.
— 54-летний водитель BMW X6 при выезде со второстепенной дороги не уступил машине ВАЗ. Из-за чего произошло столкновение, — рассказали в корреспонденту КП-Челябинск в областной ГИБДД.
Пассажир ВАЗа погиб на месте аварии.Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области
Обстоятельства аварии выясняются.
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