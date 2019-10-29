Челябинск подвел итоги дорожно-строительного сезона
С нынешнего года проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» стал национальным. В него вошел и Челябинск. Нацпроект рассчитан до 2024 года.
В этом году объекты программы ремонтировал новый подрядчик — «Нижавтодорстрой».
На аппаратном совещании в мэрии в понедельник, 28 октября, подвели итоги дорожно-строительного сезона.
Контроль за ремонтами дорог был максимальный: начиная с входящего, за рецептурой асфальтобетонной смеси, и заканчивая проверкой исполненного. Временно исполняющая полномочия главы города Наталья Котова объезжала город и на аппаратных совещаниях анализировала текущую ситуацию.
ЗАБРАКОВАНО МЕНЬШЕ ПРОЦЕНТА
Как пояснил начальник управления дорожного хозяйства администрации Челябинска Ринат Кучитаров, специализированными лабораториями, общественными контролерами, прокуратурой забраковано менее 1% отремонтированных дорог. Все огрехи подрядчик, «Нижавтодорстрой», устранил за свой счет. Например, искаженный уклон дороги на ул. Дзержинского. Или не соблюденную толщину дорожного покрытия на одном из участков.
— Челябинцы отмечают высокое качество работы, — сказала Наталья Котова. — В этом году сезон начался позже обычного, но подрядчик уложился в срок. Контрольные мероприятия еще не завершены: дороги объезжают ревизоры. Если будут замечания, подрядчик исправит их за свой счет, по гарантии.
Кстати, гарантийный срок — 4 года.
У АО «Южуралмост» — два объекта: строительство путепровода на смычке ул. Дарвина — Троицкий мост (работы завершатся в 2020 г.) и плоскостная развязка на пересечении ул. Дарвина — ул. Блюхера. Ее откроют на этой неделе.
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ИСТОЧНИК KP.RU