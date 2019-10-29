2019-10-29T09:00:46+03:00
Общество

Челябинск подвел итоги дорожно-строительного сезона

В мэрии готовят контракты на 2020 год. Санкции за неисполнение для подрядчиков ужесточены
Инна КУМЕЙКО
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Губернатор Алексей Текслер, глава Челябинска Наталья Котова и представители подрядчика на объекте программы нынешнего года. Фото: cheladmin.ruГубернатор Алексей Текслер, глава Челябинска Наталья Котова и представители подрядчика на объекте программы нынешнего года. Фото: cheladmin.ru
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С нынешнего года проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» стал национальным. В него вошел и Челябинск. Нацпроект рассчитан до 2024 года.

В этом году объекты программы ремонтировал новый подрядчик — «Нижавтодорстрой».

На аппаратном совещании в мэрии в понедельник, 28 октября, подвели итоги дорожно-строительного сезона.

Контроль за ремонтами дорог был максимальный: начиная с входящего, за рецептурой асфальтобетонной смеси, и заканчивая проверкой исполненного. Временно исполняющая полномочия главы города Наталья Котова объезжала город и на аппаратных совещаниях анализировала текущую ситуацию.

ЗАБРАКОВАНО МЕНЬШЕ ПРОЦЕНТА

Как пояснил начальник управления дорожного хозяйства администрации Челябинска Ринат Кучитаров, специализированными лабораториями, общественными контролерами, прокуратурой забраковано менее 1% отремонтированных дорог. Все огрехи подрядчик, «Нижавтодорстрой», устранил за свой счет. Например, искаженный уклон дороги на ул. Дзержинского. Или не соблюденную толщину дорожного покрытия на одном из участков.

— Челябинцы отмечают высокое качество работы, — сказала Наталья Котова. — В этом году сезон начался позже обычного, но подрядчик уложился в срок. Контрольные мероприятия еще не завершены: дороги объезжают ревизоры. Если будут замечания, подрядчик исправит их за свой счет, по гарантии.

Кстати, гарантийный срок — 4 года.

У АО «Южуралмост» — два объекта: строительство путепровода на смычке ул. ДарвинаТроицкий мост (работы завершатся в 2020 г.) и плоскостная развязка на пересечении ул. Дарвина — ул. Блюхера. Ее откроют на этой неделе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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