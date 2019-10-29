Челябинский сенатор Маргарита Павловой будет курировать детских омбудсменов в России

СЕГОДНЯ 08:44 2019-10-29T08:44:24+03:00

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— Вы уже вступили в новую должность сенатора, обговорили и решили все организационные вопросы, вошли в комитет по социальной политике Совета Федерации. Вы прекрасно знаете проблематику региона и, безусловно, будете защищать права и интересы южноуральцев в Совете Федерации. Это очень важно, прошу связь с регионом не терять, постоянно находиться в контакте с жителями и администрацией, — сказал губернатор.

Помощь и поддержка палаты регионов Федерального Собрания, подчеркнул глава региона, нужна в решении задач, поставленных нацпроектами. Сенатора Павлову он попросил взять на контроль все вопросы, касающиеся региона, в рамках деятельности верхней палаты российского парламента.

Сенатор сообщила, что планирует часто бывать в регионе, проводить встречи с гражданами, общаться с деловым и экспертным сообществом.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила Маргарите Павловой курировать в верхней палате российского парламента всю работу, связанную с деятельностью детских уполномоченных в стране.

ИСТОЧНИК KP.RU