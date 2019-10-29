2019-10-29T08:44:24+03:00
Общество

Челябинский сенатор Маргарита Павловой будет курировать детских омбудсменов в России

Член Совета Федерации от правительства Челябинской области встретилась с губернатором Алексеем Текслером
Поделиться:
Алексей Текслер встретился с сенатором от Челябинской области Маргаритой Павловой. Фото: gubernator74.ruАлексей Текслер встретился с сенатором от Челябинской области Маргаритой Павловой. Фото: gubernator74.ru
Изменить размер текста:

— Вы уже вступили в новую должность сенатора, обговорили и решили все организационные вопросы, вошли в комитет по социальной политике Совета Федерации. Вы прекрасно знаете проблематику региона и, безусловно, будете защищать права и интересы южноуральцев в Совете Федерации. Это очень важно, прошу связь с регионом не терять, постоянно находиться в контакте с жителями и администрацией, — сказал губернатор.

Помощь и поддержка палаты регионов Федерального Собрания, подчеркнул глава региона, нужна в решении задач, поставленных нацпроектами. Сенатора Павлову он попросил взять на контроль все вопросы, касающиеся региона, в рамках деятельности верхней палаты российского парламента.

Сенатор сообщила, что планирует часто бывать в регионе, проводить встречи с гражданами, общаться с деловым и экспертным сообществом.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила Маргарите Павловой курировать в верхней палате российского парламента всю работу, связанную с деятельностью детских уполномоченных в стране.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Челябинске у ветврача Карена Даллакяна появился лебедь с откушенным крылом
«Собака съела подаренные мне деньги прямо у меня на глазах»
Медицинская маска в подарок — 30 октября каждому покупателю «Комсомольской правды»
В Челябинске состоится бесплатный масштабный форум «Мой Бизнес»
Челябинск подвел итоги дорожно-строительного сезона
Пассажир «десятки» погиб после столкновения с BMW X6 в Челябинской области
Андрей Морозов назначен Заместителем Председателя Правления Банка УРАЛСИБ
Пограничники задержали партию препаратов для похудения в Челябинской области
Из-за урагана 5,5 тысяч жителей Челябинской области остались без света
Военный спас ребенка из горящей машины на трассе под Челябинском
«Даже огурцы отмечают Хэллоуин»: жители Челябинской области повсюду видят символы предстоящего праздника
«Кожаные трусы поверх колготок?!»: модные леггинсы тренера шокировали и рассмешили посетителей фитнес-клуба в Челябинске
Пять дней без еды и воды: в Челябинске до сих пор не могут найти пропавшего парня с особенностями поведения
В Челябинске окончены поиски 10-летней пропавшей школьницы
Путин наградил 13-летнего подростка из Копейска, который ценой своей жизни спас детей
Неизвестные за ночь прокололи колеса десяткам машин в Челябинской области
Приставы «записались на ноготочки» к должнице в Челябинске
В элитном районе Челябинска пропала школьница
Следственный комитет проверит обман чемпионки мира из Челябинска
Челябинцы неоднозначно отзываются о реконструкции Алого поля
Новым замом прокурора Челябинской области стал юрист с космодрома «Восточный»