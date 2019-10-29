2019-10-29T09:05:07+03:00
Общество

В Челябинске состоится бесплатный масштабный форум «Мой Бизнес»

Мероприятие соберет на одной площадке более четырех тысяч человек
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Форум пройдет 9 ноября во Дворце спорта "Юность". Участие в мероприятии бесплатное. Фото: pravmin74.ruФорум пройдет 9 ноября во Дворце спорта "Юность". Участие в мероприятии бесплатное. Фото: pravmin74.ru
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9 ноября в Челябинске в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и федерального проекта «Популяризация предпринимательства» состоится форум «Мой Бизнес».

Форум предлагает гостям однодневную деловую программу, в которой расскажут, об особенностиях открытия дела с нуля; о новых технологиях для бизнеса и мерах господдержки предпринимательства. Предприниматели расскажут о личных историях успеха, поделятся секретами построения эффективной команды и другой полезной информацией.

— Челябинская область активно включилась в реализацию федерального проекта по популяризации предпринимательской деятельности. Один из основных инструментов — «Территория Бизнеса», проект, востребованный малым и средним предпринимательством. Он оказывает реальную помощь стартапам и стал шаблоном для создания центров «Мой бизнес» по всей стране. Форум «Мой бизнес», который мы проводим совместно с Минэкономразвития РФ — это еще один важный шаг в создании комфортного микроклимата для развития предпринимательства. Важно дать бизнесу полезный и качественный образовательный контент, чтобы предприниматели компетентно могли выявить свои точки роста, получить доступ к господдержке дела, — отмечает Губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Алексей Текслер встречался с представителями челябинского предпринимательского сообщества весной. Фото: gubernator74.ru

Алексей Текслер встречался с представителями челябинского предпринимательского сообщества весной. Фото: gubernator74.ru

Адрес: Челябинск, Дворец спорта «Юность», (Свердловский проспект, 51).

Сайт: мойбизнес.рф/events/chelyabinsk.

Участие — бесплатное

ИСТОЧНИК KP.RU

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