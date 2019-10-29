В Челябинске состоится бесплатный масштабный форум «Мой Бизнес»
9 ноября в Челябинске в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и федерального проекта «Популяризация предпринимательства» состоится форум «Мой Бизнес».
Форум предлагает гостям однодневную деловую программу, в которой расскажут, об особенностиях открытия дела с нуля; о новых технологиях для бизнеса и мерах господдержки предпринимательства. Предприниматели расскажут о личных историях успеха, поделятся секретами построения эффективной команды и другой полезной информацией.
— Челябинская область активно включилась в реализацию федерального проекта по популяризации предпринимательской деятельности. Один из основных инструментов — «Территория Бизнеса», проект, востребованный малым и средним предпринимательством. Он оказывает реальную помощь стартапам и стал шаблоном для создания центров «Мой бизнес» по всей стране. Форум «Мой бизнес», который мы проводим совместно с Минэкономразвития РФ — это еще один важный шаг в создании комфортного микроклимата для развития предпринимательства. Важно дать бизнесу полезный и качественный образовательный контент, чтобы предприниматели компетентно могли выявить свои точки роста, получить доступ к господдержке дела, — отмечает Губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
Алексей Текслер встречался с представителями челябинского предпринимательского сообщества весной. Фото: gubernator74.ru
Адрес: Челябинск, Дворец спорта «Юность», (Свердловский проспект, 51).
Сайт: мойбизнес.рф/events/chelyabinsk.
Участие — бесплатное
ИСТОЧНИК KP.RU