2019-10-29T10:08:15+03:00
Общество

Медицинская маска в подарок — 30 октября каждому покупателю «Комсомольской правды»

Промономер и спецвыпуск «Здоровье» посвящен актуальным вопросам профилактики и лечения сезонных заболеваний
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Как защитить себя от простуды? Полезные страницы тематического выпуска «Комсомольской правды» специально для наших читателей!

Специалисты медицинского центра «Забота» расскажут, как отличить ОРВИ от гриппа, симптомы, почему грипп особенно опасен для детей и пожилых, почему нельзя принимать антибиотики без назначения врача, чем опасны для пожилых лекарства от простуды? А также: продукты для иммунитета и против него и семь главных правил поведения в эпидсезон!

Приятный бонус для читателей «Комсомольской правды»: кроме полезных советов каждый покупатель получит медицинскую маску в подарок!

Покупайте «Комсомолку» в среду 30 октября.

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@TrueKPRU
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