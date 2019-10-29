2019-10-29T10:18:32+03:00
Общество

«Собака съела подаренные мне деньги прямо у меня на глазах»

Читатели КП-Челябинск поделились своим опытом обмена испорченных банкнот на новые [первая реакция]
Андрей СОКОЛОВИрина КАРЕЛИНА
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Собака съела деньги хозяинаСобака съела деньги хозяинаФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В нашей группе в социальных сетях мы рассказали историю челябинца, у которого собака съела пятитысячную купюру. Однако, он успел вырвать из зубов питомца клочок банкноты с уцелевшим номером и спрашивает, можно ли обменять эту уцелевшую бумажку на новую купюру. Читатели КП-Челябинск рассказали о своем опыте. Приводим некоторые комментарии. Все читайте в нашей группе в ВК.

Наталья:

— Постирала 100 руб. Пошла менять. Больше бумаг заполнила, еще экспертизу делали.

Екатерина:

— У меня собакен хорошо покушал подаренную на день рождения пятитысячную купюру. И, главное, на наших с мамой глазах. Выхватила из пасти у него, собрала по маленьким кусочкам (благо, в конверте была купюра), склеила скотчем, провела ювелирную работу, но магнитная полоса все равно вся была безнадежно испорчена . Мне, кстати, говорили, что в банках берут процент за обмен. Зашла в первый попавшийся банк. Кассир просто спросила: «Вам на такую же менять?» и выдала новую.

СПРАВКА КП

Можно обменять испорченные российские банкноты

* надорванные;

* залитые красящими веществами (если не затронуто изображение);

* составленные из двух смежных частей разных банкнот одного номинала. Но при этом каждая из этих частей должна быть не менее 50% от первоначальной купюры;

* с производственным браком;

* поврежденные огнем;

* если есть только фрагмент банкноты (но он должен быть не менее 55%).

Правила определены в указании ЦБ № 1778-У.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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