2019-10-29T11:36:01+03:00
Общество

В центре Челябинска светофор могут вернуть на прежнее место

На портале электронных голосований «Активный житель 74» спрашивают мнение народа
Ольга АНТОНОВА
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Сейчас пешеходы переходят дорогу по ул. Энгельса в неудобном месте. Фото: "Активный житель 74".Сейчас пешеходы переходят дорогу по ул. Энгельса в неудобном месте. Фото: "Активный житель 74".
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Во времена «дорожной революции» пешеходов в Челябинске заставили переходить улицу Энгельса на перекрестке с пр. Ленина ниже пересечения, в районе ресторана «Уральские пельмени». Логика пешеходного трафика по бульвару Ленина нарушилась. Если идешь от ЮУрГУ, зеленого сигнала приходится ждать на крошечном пятачке у фасада здания ресторана. Неудобно!

Автомобилисты «спотыкаются» о два автоматических регулировщика, ведь на самом перекрестке светофор не убрали.

В администрацию Центрального района приходят предложения горожан о возвращении прежней схемы движения, когда бы пешеходы переходили ул. Энгельса на самом перекрестке с пр. Ленина. Сейчас бульвар вдоль четной стороны проспекта благоустраивается. К тому же, исчезло бы неказистое озаборивание перекрестка, так уродующее центр.

Голосовать на портале «Активный житель 74» можно до 3 ноября. Голосование доступно для пользователей, зарегистрированных на портале госуслуг.

Кстати, пока на вопрос «Нужно ли вернуть светофор и пешеходный переход на прежнее место?» большинство отвечает «Да» (326 голосов, или 76,17%).

Логика пешеходного трафика диктует вернуть право перехода на прежнем месте. Фото: "Активный житель 74".

Логика пешеходного трафика диктует вернуть право перехода на прежнем месте. Фото: "Активный житель 74".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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