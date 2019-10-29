2019-10-29T11:32:37+03:00
Общество

Проведена замена грозотроса на ЛЭП 220 кВ, обеспечивающей электроснабжение инфраструктурных объектов Челябинска

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Завершены работы на линии электропередачи Россети ФСК ЕЭС (ПАО «ФСК ЕЭС») 220 кВ «ШаголКаштак». На энергообъекте установлено 12 км нового грозозащитного троса с алюминиевым покрытием, обеспечивающим высокую термическую и коррозийную устойчивость. Срок службы такого оборудования составляет 50 лет.

В ходе модернизации линию электропередачи выводили в ремонт участками, чтобы не нарушать энергоснабжение потребителей.

По итогам года Федеральная сетевая компания провела замену 66,3 км грозозащитного троса на 6 линиях электропередачи в Челябинской области. На эти цели было выделено 18,5 млн рублей.

Протяженность линии электропередачи 220 кВ «Шагол — Каштак» составляет 15,7 км. От ее работы зависит надежность энергоснабжения инфраструктурных объектов Челябинска, в том числе городских очистных сооружений.

ФСК ЕЭС (www.fsk-ees.ru) — одна из крупнейших в мире по протяженности линий и трансформаторной мощности публичных электросетевых компаний. В зоне ответственности ФСК находятся порядка 145,9 тыс. км высоковольтных магистральных линий электропередачи и 958 подстанций общей установленной мощностью более 351,9 тыс. МВА. Компания обеспечивает надежное энергоснабжение потребителей в 79 регионах России, обслуживая площадь около 15,1 млн кв. км. Входит в ПАО «Россети», крупнейший энергетический холдинг страны, которому принадлежит 80,13% акций компании. Численность персонала ФСК ЕЭС составляет 22 тыс. человек. Доля работников с высшим профессиональным образованием превышает 60%. Председатель Правления — Андрей Муров.

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