В Челябинске ураган опрокинул вольер в приюте Карена Даллакяна

СЕГОДНЯ 11:49 2019-10-29T11:49:22+03:00

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Минувшей ночью в Челябинской области бушевал сильный ветер. Скорость порывов достигала 25 м/с. Стихия оставила без электроснабжения более 5,5 тыс жителей Аргаяшского, Каслинского, Кыштымского, Кунашакского, Чебаркульского, Златоустовского, Ашинского, Усть-Катавского, Катав-Ивановского и Миасского районов. Утром во вторник, 29 октября, сети восстановили.

Но штормовой ветер натворил дел и в Челябинске. В приюте ветврача Карена Даллакяна «Спаси меня!» опрокинут тяжелый большой вольер, в котором живут коршун и слепой енот Шрек. К счастью, питомцы Карена не пострадали.

Возвращать вольер на место нужно автокраном.

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ИСТОЧНИК KP.RU