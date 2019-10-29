В Челябинске ураган опрокинул вольер в приюте Карена Даллакяна
Минувшей ночью в Челябинской области бушевал сильный ветер. Скорость порывов достигала 25 м/с. Стихия оставила без электроснабжения более 5,5 тыс жителей Аргаяшского, Каслинского, Кыштымского, Кунашакского, Чебаркульского, Златоустовского, Ашинского, Усть-Катавского, Катав-Ивановского и Миасского районов. Утром во вторник, 29 октября, сети восстановили.
Но штормовой ветер натворил дел и в Челябинске. В приюте ветврача Карена Даллакяна «Спаси меня!» опрокинут тяжелый большой вольер, в котором живут коршун и слепой енот Шрек. К счастью, питомцы Карена не пострадали.
Возвращать вольер на место нужно автокраном.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00
ИСТОЧНИК KP.RU