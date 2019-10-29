На экономическом форуме «Россия — Африка» проведены переговоры по поставкам техники ООО «Трактор» в Африку

СЕГОДНЯ 12:36 2019-10-29T12:36:41+03:00

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Мини-тракторы «Уралец» заняли почетное место на выставке российской техники в рамках экономического форума «Россия — Африка», состоявшегося в Сочи. Свою продукцию представил уникальный челябинский машиностроительный завод — ООО «Трактор». На форуме предприятие впервые установило прямые контакты с целью осуществить поставки продукции на африканский континент.

«Возможное расширение поставок техники будет способствовать увеличению товарооборота и в целом экономического сотрудничества, а на это сейчас направлены все усилия с целью выполнения национального проекта «Международная кооперация и экспорт», — отметил заместитель министра сельского хозяйства Челябинской области Александр Раевский.

По словам заместителя директора компании ООО «Трактор» Леонида Гелади, участие в переговорах в рамках форума позволит подключиться к новым лизинговым проектам и расширить географию экспортных поставок.

Саммит в Сочи и экономический форум «Россия — Африка» стали одним из ключевых мероприятий для российских экспортеров. По данным СМИ, экономический форум посетили свыше 6000 участников из России и 104 иностранных государств и территорий. По итогам саммита и экономического форума подписано 92 соглашения на сумму более 1 трлн рублей.

В рамках форума была организована экспозиция техники , в которой наряду с зарубежными брендами были представлены известные российские производители «Группа ГАЗ», Группа компаний «КАМАЗ», Корпорация «Уралвагонзавод». В большом количестве была представлена продукция военно-промышленного комплекса.

Как рассказал Леонид Гелади, приглашение принять участие в форуме предприятию ООО «Трактор», базирующемуся в Еманжелинске, поступило от Фонда «Росконгресс», с которым, в свою очередь, взаимоотношения были установлены благодаря сотрудничеству с рядом посольств Российской Федерации в иностранных государствах. Сегодня ООО «Трактор» осуществляет поставки продукции, в том числе тракторов сельскохозяйственного назначения, в Республики Молдова и Беларусь, Сербию и Болгарию, Казахстан, Узбекистан и Таджикистан, Литву и Латвию. Первые контакты с Фондом возникли благодаря участию компании в российской агропромышленной выставке «Золотая осень».

Одной из ключевых встреч Леонид Гелади назвал переговоры с представителями Африканского экспортно-импортного банка, на базе которого в перспективе планируется развитие программы лизинга российской продукции.

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