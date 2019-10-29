2019-10-29T12:59:05+03:00
Общество

Охваченный грибком дом в Верхнем Уфалее расселят после визита губернатора

Жильцам купят новые квартиры за счет бюджета
Андрей АБРАМОВ
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В Челябинской области наберется еще за сотню домов, которые нужно расселять.В Челябинской области наберется еще за сотню домов, которые нужно расселять.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Верхнем Уфалее жители многоэтажки на улице Ленина, 12А добились переселения. Дом в ужасном состоянии. Стены пронизаны грибком. После расселения, чиновники уже пообещали вложиться в реконструкцию и экспертизу бывшего общежития.

Всего на переезд решились 14 семей. У всех спросили пожелания, в каком районе города они хотели бы приобрести квартиры. Другое жилье чиновники предлагали и раньше. Но варианты были, мягко говоря, не лучше той старой общаги, где жили люди. После внимания губернатора Текслера к проблеме, нашли новое решение.

Сейчас готовят документы на покупку жилья за счет бюджета. Об этом пишет сайт «Челябинск Сегодня» со ссылкой на вице-губернатора Челябинской области Станислава Мошарова. К декабрю планируют закончить юридические формальности и начать расселять дом.

После переезда семей, в здании проведут экспертизу — можно ли еще жить здесь. Если ответ положительный, то сделают ремонт и, вероятно, отдадут под муниципальное жилье.

А В ЭТО ВРЕМЯ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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