Дальнобойщики считают Челябинскую область криминальной

СЕГОДНЯ 13:16 2019-10-29T13:16:16+03:00

Дальнобойщики посчитали, что Челябинская область одна из самых криминогенных в их профессии. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Водители рассказали, что на Южном Урале активно предлагают услуги по сопровождению грузов во избежания проблем на трассе

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В Интернете поднялась очередная волна историй про дорожные банды, которые нападают на водителей грузовиков. После серии инцидентов по стране, группа «Дальнобойщики» во «ВКонтакте», где сидят водители и причастные к перевозкам, провела опрос. Интересовались, какие регионы по мнению профессиональных водителей считаются наименее безопасными.

Участники группы неоднократно указывали Челябинск и Магнитогорск. На это обратил внимание сайт «Полит74».

— [В Челябинске] Есть телефоны, даже объявления в газетах печатаются «сопровождение водителя, груза». Платишь деньги, они официально сопровождают — вводят в город и выводят из города. Это называется «отделаться малой кровью, — написал дальнобойщик Владимир Василевский.

Отметим, что Челябинская область уже несколько лет подряд вверху рейтинга криминальной статистики. Однако это необязательно означает, что высок уровень преступности. Может быть, полицейские в других регионах просто занижают показатели.

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ИСТОЧНИК KP.RU