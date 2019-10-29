Дом в Челябинской области купить в три раза быстрее, чем в Крыму

СЕГОДНЯ 13:41 2019-10-29T13:41:28+03:00

Если сложить средние цифры, то получается, что на дом в Челябинске нужно копить семь лет. Фото: Евгения ГУСЕВА

Изменить размер текста: A A

Жителям Челябинской области нужно семь лет откладывать зарплату, чтобы позволить себе хороший частный дом. Такую статистику публикует газета «Южноуральская панорама» со ссылкой на портал «Мир квартир». Эксперты ресурса подсчитала, что средняя зарплата в регионе почти 39,5 тысяч рублей. А срез по рынку показывает, что индивидуальный дом стоит около 3,3 млн руб.

Получается, что нужно семь лет откладывать всю зарплату, чтобы купить такой коттедж. Примеряли сценарий, при котором для покупки дома откладывается вся зарплата одного члена семьи, в то время как другой берет на себя расходы на питание и предметы первой необходимости, оплату жилья и прочее. Правда к такой аналитике слишком много вопросов. Данные по зарплате и стоимости недвижимости в Челябинске прекрасно подходят как пример фразы «средняя температура по больнице».

С Екатеринбургом у Челябинска вышел равный показатель — семь лет. В соседней Башкирии чуть дольше — восемь, а в Кургане наоборот быстрее — пять лет.

Дольше всех будут откладывать деньги жители Крыма. На покупку дома им придется копить 24 года.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU