Известного адвоката в Челябинске заподозрили в надругательстве над ребенком

СЕГОДНЯ 13:56 2019-10-29T13:59:30+03:00

В Челябинске задержан адвокат за насилие над ребенком. Фото: Олег ЗОЛОТО

Также у него изъяты порнографические ролики

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В Челябинске задержали известного адвоката. Юрист подозревается в надругательстве над ребенком, не достигшем 14-летнего возраста. Источник КП-Челябинск в правоохранительных органах сообщил, что адвокат несколько лет насиловал свою падчерицу.

— Запугал ребенка, жена ни о чем не подозревала, — добавил собеседник редакции.

Когда жуткая правда вскрылась, домой к адвокату пришли с обысками. Нашли оружие, а на электронных носителях — детскую порнографию.

— Сейчас он задержан, находится в изоляторе временного содержания. Скоро в суде решат дальнейшую меру пресечения.

КП-Челябинск позвонила в коллегию адвокатов, чей офис расположен в центре Челябинка на проспекте Ленина. В ней, по данным челябинской адвокатской палаты, числится задержанный. Сотрудники подтвердили, что такой человек у них действительно работает, но о его задержании им ничего неизвестно. В следственном комитете пока воздерживаются от официальных комментариев.

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ИСТОЧНИК KP.RU