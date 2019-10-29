Известного адвоката в Челябинске заподозрили в надругательстве над ребенком
В Челябинске задержали известного адвоката. Юрист подозревается в надругательстве над ребенком, не достигшем 14-летнего возраста. Источник КП-Челябинск в правоохранительных органах сообщил, что адвокат несколько лет насиловал свою падчерицу.
— Запугал ребенка, жена ни о чем не подозревала, — добавил собеседник редакции.
Когда жуткая правда вскрылась, домой к адвокату пришли с обысками. Нашли оружие, а на электронных носителях — детскую порнографию.
— Сейчас он задержан, находится в изоляторе временного содержания. Скоро в суде решат дальнейшую меру пресечения.
КП-Челябинск позвонила в коллегию адвокатов, чей офис расположен в центре Челябинка на проспекте Ленина. В ней, по данным челябинской адвокатской палаты, числится задержанный. Сотрудники подтвердили, что такой человек у них действительно работает, но о его задержании им ничего неизвестно. В следственном комитете пока воздерживаются от официальных комментариев.
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ИСТОЧНИК KP.RU