2019-10-29T14:34:29+03:00
Общество

Расширили географию: мобильное приложение для врачей стало доступно в городах Челябинской области

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Перед южноуральскими врачами откроются двери тысячи многоквартирных домов. С этой недели первое интеллектуальное приложения для врачей стало доступным в 14 городах присутствия IT-компании «Интерсвязь» в Челябинской области. Теперь южноуральским врачам не придется ждать у подъезда. С помощью мобильного приложения они смогут открывать двери, оборудованные «Теледомофонами» или «Умными домофонами» от «Интерсвязь». Сервис также покажет квартиру, этаж и причину обращения пациента. Кроме того, в режиме реального времени врачи увидят поступающие заявки и изменения в них.

Уникальное приложение было разработано южноуральскими IT-специалистами три месяца назад. Интеграцию сервиса с региональной медицинской информационной системой обеспечила компания «Крок». Перед официальным релизом приложения для всех врачей области, возможности модуля тестировали педиатры из Детской городской поликлиники №8 в Челябинске. Сотрудники медучреждения высоко оценили функциональность сервиса и отметили, что мобильное приложение стало настоящим прорывом в участковой службе.

Кроме удобства для врачей, разработчики не забыли и о безопасности жильцов. «Врачи видят только актуальные списки вызовов на своем участке, — комментирует заместитель IT-директора компании «Интерсвязь» Андрей Арканов. — Врач не сможет открыть любой подъезд, откроется только тот, с которого пришла заявка. Как только заявка завершена, доступ в подъезд автоматически закрывается».

Приложением для врачей сегодня пользуется треть всех поликлиник Челябинской области. С помощью сервиса медики могут открыть двери в 35 000 подъездах, оборудованных интеллектуальными устройствами компании «Интерсвязь» в Челябинске, Чебаркуле, Миассе, Златоусте, Копейске, Коркино, Южноуральске, Пласте, Троицке, Еманжелинске, Кыштыме, Каслях, Озерске и Магнитогорске. Это уникальное решение создано с целью ускорить работу врачей и облегчить получение медицинских услуг самим пациентам.

Напомним, специалисты компании позаботились о том, чтобы доступ в подъезды был также у полицейских и пожарных — у всех тех, от кого зависит спасение человеческих жизней. Эти специалисты могут открывать дверь «Умного домофона» так же при помощи смартфона. Со всеми профильными ведомствами уже заключены соответствующие соглашения.

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