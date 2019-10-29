Школьников Челябинска приглашают провести каникулы на льду

СЕГОДНЯ 15:02 2019-10-29T15:02:37+03:00

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Отдохнуть от учебы можно весело и с пользой для здоровья! В ледовом дворце «Уральская молния» стартовала традиционная акция «Ура, каникулы!».

На дополнительном сеансе массового катания с 13.00 до 14.30 школьникам предложат поучаствовать в «Веселых стартах»: забегах на 100-метровку, побороться в костюмах «сумоистов» и пройти мастер-класса по керлингу.

Акция «Ура, каникулы!» продлиться до 1 ноября, и с 5 по 6 ноября (дополнительный дневной сеанс).

В дирекции ледового дворца также сообщили, что с 1 ноября в «Уральской молнии» возобновляются сеансы массового катания с 22.00 до 22.30. В выходные и праздничные дни: 13.30-15.00, 16.00-18.00, 19.00-21.00.

В воскресенье — дополнительный сеанс «Семейный» — 12.00-13.00.

ИСТОЧНИК KP.RU