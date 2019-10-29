На Алое поле вернут общественный туалет

СЕГОДНЯ 15:42 2019-10-29T15:42:11+03:00

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Общественных туалетов в Челябинске сегодня по пальцам одной руки. А ведь уборная является неотъемлемой частью инфраструктуры большого города. Глава Центрального района Виктор Ереклинцев сообщил, что в следующем году на Алом поле появятся новые туалетные комнаты. Они будут бесплатными, но не будут доступны для посетителей круглосуточно.

— Рассматривали два варианта. Например, поставить мобильный, антивандальный. Но он стоит больше миллиона рублей и еще столько же уйдет на подключение. Решили обследовать помещение, которое уже есть. Оно раньше использовалась для нужд «Горзеленстроя». Там есть свет и вода. В 2020 году объект передадут нам, и мы его сделаем. Там будет оборудована кабинка для маломобильных граждан, — цитирует слова Ереклинцева издание «Урал-пресс-информ».

Чиновники планируют часы работы туалета в зимние месяцы — только в рабочее время. Летом планируют продлить время работы до 23:00. Кстати, на Алом поле исторически был общественный туалет. На его месте построили ночной клуб с условием, что он будет впускать всех посетителей парка к себе в уборные.

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ИСТОЧНИК KP.RU