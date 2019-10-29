2019-10-29T15:42:11+03:00
Общество

На Алое поле вернут общественный туалет

Его сделают бесплатным, но круглосуточно работать он не будет
Андрей АБРАМОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Челябинску не хватает общественных туалетов.Челябинску не хватает общественных туалетов.Фото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

Общественных туалетов в Челябинске сегодня по пальцам одной руки. А ведь уборная является неотъемлемой частью инфраструктуры большого города. Глава Центрального района Виктор Ереклинцев сообщил, что в следующем году на Алом поле появятся новые туалетные комнаты. Они будут бесплатными, но не будут доступны для посетителей круглосуточно.

— Рассматривали два варианта. Например, поставить мобильный, антивандальный. Но он стоит больше миллиона рублей и еще столько же уйдет на подключение. Решили обследовать помещение, которое уже есть. Оно раньше использовалась для нужд «Горзеленстроя». Там есть свет и вода. В 2020 году объект передадут нам, и мы его сделаем. Там будет оборудована кабинка для маломобильных граждан, — цитирует слова Ереклинцева издание «Урал-пресс-информ».

Чиновники планируют часы работы туалета в зимние месяцы — только в рабочее время. Летом планируют продлить время работы до 23:00. Кстати, на Алом поле исторически был общественный туалет. На его месте построили ночной клуб с условием, что он будет впускать всех посетителей парка к себе в уборные.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Алексей Текслер рассказал, что будет с недостроем конгресс-холла в Челябинске
У 25 жителей Челябинска заподозрили рак кожи во время обследования родинок
В Челябинске власти отказались устанавливать шумозащитные экраны
Школьников Челябинска приглашают провести каникулы на льду
Расширили географию: мобильное приложение для врачей стало доступно в городах Челябинской области
«Уральские Лапки» приглашают челябинцев приобрести товары для своих любимцев
Известного адвоката в Челябинске заподозрили в надругательстве над ребенком
Пропавший в Челябинске парень с аутизмом попал на видео
Дом в Челябинской области купить в три раза быстрее, чем в Крыму
Дальнобойщики считают Челябинскую область криминальной
Охваченный грибком дом в Верхнем Уфалее расселят после визита губернатора
На экономическом форуме «Россия — Африка» проведены переговоры по поставкам техники ООО «Трактор» в Африку
В Челябинске возбуждено уголовное дело из-за бракованного ремонта памятника Ленину
В Челябинске ураган опрокинул вольер в приюте Карена Даллакяна
В центре Челябинска светофор могут вернуть на прежнее место
Проведена замена грозотроса на ЛЭП 220 кВ, обеспечивающей электроснабжение инфраструктурных объектов Челябинска
В Челябинске у ветврача Карена Даллакяна появился лебедь с откушенным крылом
«Собака съела подаренные мне деньги прямо у меня на глазах»