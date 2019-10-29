Алексей Текслер рассказал, что будет с недостроем конгресс-холла в Челябинске

СЕГОДНЯ 16:35 2019-10-29T16:35:43+03:00

Изменить размер текста: A A

Глава региона ответил на вопросы журналистов ГТРК «Южный Урал». Интервью с главой региона выйдет в эфир на телеканале «Россия-24» 30 октября 2019 года, в 21:30.

Губернатор Алексей Текслер рассказал о приоритетных направлениях работы правительства региона. Они сформулированы по итогам встреч с южноуральцами. Во время поездок по региону губернатор всегда встречается с жителями. Например, Алексей Текслер заявил о значительном увеличении финансирования сферы здравоохранения с 2020 г и особенно первичного звена медицинской помощи. В рамках национальных проектов в отдаленных сельских населенных пунктах откроют ФАПы.

В два раза увеличат количество выделяемых средств на ремонт и реконструкцию муниципальных и областных дорог. Дополнительно муниципалитетам направят деньги на благоустройство городов и сел, развитие инфраструктуры, ремонты школ, садиков, больниц.

Подробно губернатор рассказал о развитии общественного транспорта. Идут переговоры о большом транше из федерального бюджета на развитие экологичного общественного транспорта, закупку нового подвижного состава и реконструкцию инфраструктуры.

Конечно, спросили журналисты о том, как использует глава области новые технологии коммуникации с жителями.

Сделать подземные переходы за 750 млн руб или закупить общественный транспорт? Что будет с недостроенным Конгресс-холлом на реке Миасс? На что область попросила 4 млрд из федерального бюджета? Что значит «по-человечески заняться Челябинском»?

Интервью с Алексеем Текслером смотрите на телеканале «Россия-24» 30 октября, в 21:30.

ИСТОЧНИК KP.RU