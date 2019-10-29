Стали известны подробности пожара на складе с лакокрасочной продукцией в Челябинске

СЕГОДНЯ 16:46 2019-10-29T16:52:28+03:00

Пострадавших при пожаре нет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Сегодня днем, 29 октября, в Советском районе Челябинска загорелся склад с лакокрасочной продукцией. Пожар произошел в 12 часов на Троицком тракте. На место стянулись пожарные машины.

— Горела одна из секций складских помещений. Пожару присвоена сложность «1 БИС». До приезда пожарных из здания самостоятельно эвакуировались три человека, пострадавших нет, — рассказали в ГУ МЧС России по Челябинской области.

Огонь тушили больше 3,5 часов. На месте работали 24 человека и шесть единиц техники. Причины пожара предстоит выяснить специалистам.

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ИСТОЧНИК KP.RU