2019-10-29T18:25:25+03:00
Общество

Жители Челябинска стали частью мирового рекорда по стоянию на гвоздях

90 человек простояли на остриях больше 11 часов
Валентина ВАГАНОВА
Поделиться:
Рекорд называется «Самое массовое стояние на гвоздях в мире». Фото: Книга рекордов РоссииРекорд называется «Самое массовое стояние на гвоздях в мире». Фото: Книга рекордов России
Изменить размер текста:

В Санкт-Петербург в середине октября съехались йоги из Украины, Узбекистана и 28 городов России. Вместе они установили новый мировой рекорд по стоянию на гвоздях. 90 человек провели на остриях 1 час 11 минут и 11 секунд. Рекорд зафиксировал главный редактор и эксперт Книги рекордов России Станислав Коненко.

Участники стояли на специальных досках Садху, нашпигованных гвоздями. Сходить было нельзя — сразу дисквалификация. На площадке дежурил медик, на случай если вдруг кому-нибудь станет плохо. Благо, все прошло благополучно, все выстояли. Испытание было, действительно, непростым: гвозди острые и стоять на них очень больно.

Рекордсменами стали девять наших земляков. Среди них Екатерина Шеляпина.

— Все 90 человек сделали это, вместе, сообща установили мировой рекорд! И это так зажигательно! Огромная благодарность организатору и каждому участнику, без которого не состоялось бы данное действо! Это зажигает на новые свершения и дает огромную веру в себя для своих изменений, за которыми будет меняться и окружающий мир. Спасибо каждому спикеру за то, что поделились своими знаниями и во многом подтвердили и мои, — написала Екатерина на своей странице во «ВКонтакте».

Своими впечатлениями Екатерина поделилась в соцсетях.

Своими впечатлениями Екатерина поделилась в соцсетях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Испытано на себе: как журналист «КП-Челябинск» встала на гвозди

Что это за практика, в чем польза, почему люди готовы терпеть боль и платить за это деньги (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Челябинской области егерь пойдет под суд за незаконную охоту на медведя
Стали известны подробности пожара на складе с лакокрасочной продукцией в Челябинске
Алексей Текслер рассказал, что будет с недостроем конгресс-холла в Челябинске
У 25 жителей Челябинска заподозрили рак кожи во время обследования родинок
На Алое поле вернут общественный туалет
В Челябинске власти отказались устанавливать шумозащитные экраны
Школьников Челябинска приглашают провести каникулы на льду
Расширили географию: мобильное приложение для врачей стало доступно в городах Челябинской области
«Уральские Лапки» приглашают челябинцев приобрести товары для своих любимцев
Известного адвоката в Челябинске заподозрили в надругательстве над ребенком
Пропавший в Челябинске парень с аутизмом попал на видео
Дом в Челябинской области купить в три раза быстрее, чем в Крыму
Дальнобойщики считают Челябинскую область криминальной
Охваченный грибком дом в Верхнем Уфалее расселят после визита губернатора
На экономическом форуме «Россия — Африка» проведены переговоры по поставкам техники ООО «Трактор» в Африку
В Челябинске возбуждено уголовное дело из-за бракованного ремонта памятника Ленину
В Челябинске ураган опрокинул вольер в приюте Карена Даллакяна
В центре Челябинска светофор могут вернуть на прежнее место
Проведена замена грозотроса на ЛЭП 220 кВ, обеспечивающей электроснабжение инфраструктурных объектов Челябинска
В Челябинске у ветврача Карена Даллакяна появился лебедь с откушенным крылом
«Собака съела подаренные мне деньги прямо у меня на глазах»