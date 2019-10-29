Жители Челябинска стали частью мирового рекорда по стоянию на гвоздях
В Санкт-Петербург в середине октября съехались йоги из Украины, Узбекистана и 28 городов России. Вместе они установили новый мировой рекорд по стоянию на гвоздях. 90 человек провели на остриях 1 час 11 минут и 11 секунд. Рекорд зафиксировал главный редактор и эксперт Книги рекордов России Станислав Коненко.
Участники стояли на специальных досках Садху, нашпигованных гвоздями. Сходить было нельзя — сразу дисквалификация. На площадке дежурил медик, на случай если вдруг кому-нибудь станет плохо. Благо, все прошло благополучно, все выстояли. Испытание было, действительно, непростым: гвозди острые и стоять на них очень больно.
Рекордсменами стали девять наших земляков. Среди них Екатерина Шеляпина.
— Все 90 человек сделали это, вместе, сообща установили мировой рекорд! И это так зажигательно! Огромная благодарность организатору и каждому участнику, без которого не состоялось бы данное действо! Это зажигает на новые свершения и дает огромную веру в себя для своих изменений, за которыми будет меняться и окружающий мир. Спасибо каждому спикеру за то, что поделились своими знаниями и во многом подтвердили и мои, — написала Екатерина на своей странице во «ВКонтакте».
Своими впечатлениями Екатерина поделилась в соцсетях.
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