2019-10-29T19:13:47+03:00
Общество

Жители Челябинска застелили коврами разбитую дорожку возле многоэтажки

Так они попытались улучшить подход к дому, который не ремонтировался много лет
Валентина ВАГАНОВА
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Жители также надеются, что ковры привлекут внимание властей и они, наконец, примут меры. Фото: читатели КПЖители также надеются, что ковры привлекут внимание властей и они, наконец, примут меры. Фото: читатели КП
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Жильцы многоквартирного дома по адресу Челябинская, 11, что в поселке Новосинеглазово, больше 10 лет пишут в разные ведомства и просят отремонтировать их дом. Но в ответ получают отписки.

— Дом 1959 года постройки, капитальный ремонт не проводился ни разу. Один из балконов на втором этаже в аварийном состоянии. Того и гляди рухнет. Трещина в фундаменте такая, что во время дождей вода попадает в подвал. Постоянно пахнет сыростью. Второй год нет горячей воды, так как бойлер сломан. Дорожка, ведущая к дому, в ужасном состоянии, ходить невозможно. Мы решили постелить три ковра, чтобы хоть немного стало лучше подходить к дому, — рассказали КП-Челябинск жители.

Трещины в фундаменте. Фото: читатели КП

Трещины в фундаменте. Фото: читатели КП

Собственники понимают, что ковры — не лучшее решение проблемы. Пойдет дождь, снег, они намокнут, запачкаются и ходить по ним станет не намного приятнее, чем по разбитой дороге. Но в доме живут в основном пенсионеры, и другого способа быстро улучшить подход к дому они не нашли. К тому же, жители надеются, что такое решение привлечет внимание властей и они, наконец, примут меры.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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