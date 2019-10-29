В Челябинской области ожидаются снег и гололедица

СЕГОДНЯ 19:43 2019-10-29T19:49:34+03:00

Снег в области будет идти до конца рабочей недели. Фото: Мария ЛЕНЦ

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На Южный Урал возвращается непогода. Синоптики Челябинского гидрометцентра прогнозируют на завтра, 30 октября, небольшой снег с дождем. Ночью температура понизится до -5, на юге области ожидается +5. Утром на дорогах образуется гололедица — будьте осторожны.

Днем воздух прогреется до -2, +3, на юге до +8. Порывы ветра усилятся до 14 метров в секунду.

В четверг и пятницу станет еще холоднее. Температура ночью упадет до -11 градусов. По-прежнему будет идти снег с дождем.

В Челябинске снег ожидается только в среду и четверг. А вот в пятницу и на выходных будет облачно, без осадков.

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ИСТОЧНИК KP.RU