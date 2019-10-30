2019-10-30T04:11:48+03:00
Происшествия

Погоня ДПС за ВАЗом перед смертельным ДТП в Челябинской области попала на видео

В полицейском главке опровергли информацию о преследовании
Ирина Фадюшина
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Пассажир ВАЗа погиб на месте. Фото: ГИБДДПассажир ВАЗа погиб на месте. Фото: ГИБДД
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Незадолго до столкновения с BMW X6 на улице Советской в Троицке «десятка» пыталась уйти от погони. Камера видеонаблюдения, расположенная в километре от места аварии (на перекрестке Советской и Климова), зафиксировала, как за легковушкой неслась машина с мигалками.

— А если бы не гнались за ними ДПС, то были бы пьяны, но живы, — пишет Иришка Бакулина в группе «Подслушано Троицк»

— Не ДПС их разгоняли. Нарушители сами скорость развивали. ДПС по сути просто за ними ехали. Как по мне, сами виноваты. Насмотрятся фильмов и думают, что гонщики и уедут от ДПС, — пишет Дмитрий Зимовец.

В ГУ МВД по Челябинской области информацию о погоне за ВАЗом опровергли.

Напомним, авария произошла 28 октября. По информации ГИБДД, 54-летний водитель BMW X6 при выезде со второстепенной автодороги не предоставил преимущество автомобилю ВАЗ.

В результате 43-летний водитель легковушки был госпитализирован, а его пассажир скончался на месте.

Погоня перед ДТП в Челябинской области.Видео: камера "Интерсвязи"

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ИСТОЧНИК KP.RU

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