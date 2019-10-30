«Мусор в подарок»: жители Челябинской области не поняли акции магазина
В соцсетях обсуждают акцию одной известной торговой сети.
— Ходили за продуктами. За покупку на тысячу рублей дали «детскую игрушку». Когда вскрыли упаковку, — долго смеялись. Внутри был кусок картона! — написал житель Магнитогорска Юрий Доронин в группе «ВКонтакте».
И это уже не первый подобный пост в соцсети. Ни дети, ни взрослые не понимают, как играть таким подарком.
«Просто мусор раздают!», «Вот так игрушка — картонка в фантике!» — пишут пользователи «ВКонтакте». Но есть и те, кто коллекционирует такие подарки.
— Ваш «фантик», упаковка — это и есть подарок! Не нужно было ее открывать, — поясняют они. — Это муляжи различных товаров. Дети могут играть ими в магазин.
Мини-продукты в упаковке - это и есть подарок. Фото: соцсети
Действительно, за покупку от определенной суммы выдают игрушечные мини-упаковочки стирального порошка, корма для собак, средства для удаления волос и т. д.
Напомним, что также многие не поняли подарков другой торговой сети — там на кассе выдавали игрушечные какашки.
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ИСТОЧНИК KP.RU