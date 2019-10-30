«Мусор в подарок»: жители Челябинской области не поняли акции магазина

СЕГОДНЯ 05:05 2019-10-30T05:05:35+03:00

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В соцсетях обсуждают акцию одной известной торговой сети.

— Ходили за продуктами. За покупку на тысячу рублей дали «детскую игрушку». Когда вскрыли упаковку, — долго смеялись. Внутри был кусок картона! — написал житель Магнитогорска Юрий Доронин в группе «ВКонтакте».

И это уже не первый подобный пост в соцсети. Ни дети, ни взрослые не понимают, как играть таким подарком.

«Просто мусор раздают!», «Вот так игрушка — картонка в фантике!» — пишут пользователи «ВКонтакте». Но есть и те, кто коллекционирует такие подарки.

— Ваш «фантик», упаковка — это и есть подарок! Не нужно было ее открывать, — поясняют они. — Это муляжи различных товаров. Дети могут играть ими в магазин.

Мини-продукты в упаковке - это и есть подарок. Фото: соцсети

Действительно, за покупку от определенной суммы выдают игрушечные мини-упаковочки стирального порошка, корма для собак, средства для удаления волос и т. д.

Напомним, что также многие не поняли подарков другой торговой сети — там на кассе выдавали игрушечные какашки.

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ИСТОЧНИК KP.RU