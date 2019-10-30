В Челябинской области водитель такси нашел пассажирку, чтобы вернуть ей паспорт

СЕГОДНЯ 05:15 2019-10-30T05:17:11+03:00

Для этого он обзвонил все квартиры в подъезде

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Не только плохие отзывы пишут про таксистов. Водитель из Челябинска спас пассажирку от штрафа за утерю паспорта и хлопот по его восстановлению.

— Хочу поблагодарить водителя такси Павла, который довез меня из Челябинска в Копейск. Я была с маленьким ребенком и даже не заметила, что выронила паспорт в машине. Сижу дома — звонит домофон. А это водитель меня нашел, чтобы вернуть документ! Для этого человек обзвонил всех соседей! — пишет жительница Копейска в группе «ВКонтакте». — У меня даже не было денег, чтобы отблагодарить человека. Уехала на последние 130 рублей. Спасибо, Павел, вы настоящий человек.

Пользователи соцсети также оценили поступок водителя. А вот что пишут сами таксисты:

— Для кого-то это, может, и поступок, а для меня нет. Сколько я вернул телефонов, кошельков, документов. Считаю это обычным делом, — прокомментировал Ярослав Игнатьев.

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ИСТОЧНИК KP.RU