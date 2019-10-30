Жители Челябинской области спасают раненого вальдшнепа
Не каждый день в городе встречаешь такую птичку. Житель Магнитогорска нашел ее возле своего подъезда. У бедняги разодрано крыло.
— Хочу помочь, куда можно обратиться? — спросил в группе «ВКонтакте» Евгений Мамадалеев. — Обзвонил уже несколько организаций, но там отказали.
Пользователи соцсети стали советовать разные зоозащитные организации, которые могли бы помочь. А еще удивились: что это за птица такая? Кулик или, может, даже киви? Это родственник кулика — вальдшнеп. Удивительно, что он оказался в городе.
СПРАВКА «КП»
Вальдшнеп — птица бурого цвета с пестринками. Такой окрас оперения маскирует ее в лесу. Обладает крепким клювом и сдвинутыми назад и вверх глазами, что связано с добыванием пищи в плотной лесной подстилке. Питается насекомыми. Объект охоты.
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Приют диких животных «Спаси меня» в Челябинске.
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ИСТОЧНИК KP.RU